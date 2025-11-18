فعاليات ومحاضرات توعوية لـ المكتبة المتنقلة بمركز أبو المطامير

18 حجم الخط

واصلت المكتبة المتنقلة بدمنهور فعاليات حملة "اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل"، حيث شاركت بعدة فعاليات مميزة بمدرسة فتيات أبو المطامير الإعدادي الثانوي، وذلك بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالبحيرة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة وتنمية الوعي المعرفي لدى الأجيال الجديدة.

تنظيم ورشة تلوين بألوان المياه

واستهدفت الفعاليات دعم مهارات الطالبات الإبداعية وتوسيع آفاقهن الفكرية، حيث شملت فقرات حكي تفاعلية ومسابقات وألغاز، إلى جانب تنظيم ورشة تلوين بألوان المياه على قوالب الجبس المختلفة، فضلًا عن مجموعة من ورش التلوين الفنية المتنوعة التي ساعدت على اكتشاف المواهب وتنمية الحس الفني.

التأثيرات النفسية السلبية للاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

كما تضمنت الفعاليات تقديم محاضرة تعريفية حول أهمية المكتبات العامة ودورها الثقافي داخل المجتمع، بالإضافة إلى محاضرة توعوية تناولت التأثيرات النفسية السلبية للاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف رفع الوعي الرقمي لدى الطالبات، وقد تم إتاحة الاطلاع الداخلي على مجموعة متنوعة من الكتب داخل المكتبة المتنقلة، إلى جانب مناقشة تربوية لقصة "احترام الآخرين" لتعزيز السلوك الإيجابي والقيم الأخلاقية بين الطالبات، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة على دعم الأنشطة الثقافية والمعرفية، وتفعيل دور المكتبات المتنقلة في الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في نشر المعرفة وترسيخ قيم القراءة والفكر والإبداع في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.