رفع 213 حالة إشغال خلال الحملتين الصباحية والمسائية بدمنهور

18 حجم الخط

شن قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة أحمد بشير – رئيس قسم الإشغالات، وتحت إشراف أشرف خليل – نائب رئيس المدينة، حملتين أسفرت عن رفع وإزالة عدد 213 حالة إشغال متنوع.

تأكيد التعامل الفوري مع المخالفات

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بإزالة كافة صور الإشغالات على حرم الطريق العام،مع التأكيد على التعامل الفوري مع المخالفات لضمان بيئة حضارية آمنة، وتكليفات محمد مسعود بهنسي – رئيس مركز ومدينة دمنهور، باستمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بمدينة دمنهور.

رفع ٧٥ حالة بالحملة المسائية

وأسفرت الحملة الصباحية عن رفع ١٣٨ حالة بشوارع المستشفى، ٢٣ يوليو،الجيش، الساعة، الجمهورية،عرابى، التيار العالى، كما أسفرت الحملة المسائية عن رفع ٧٥ حالة بشوارع المستشفى، الجمهورية، الجيش، الساعة، التيار العالى، المعهد الدينى، وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الوحدة المحلية لإعادة الانضباط في الشارع الدمنهوري، والتصدي لأي مظاهر عشوائية أو تعدٍ على حرم الطريق العام، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدَّد رئيس المدينة على استمرار تنفيذ الحملات يوميًّا صباحًا ومساءً بجميع الشوارع والميادين الرئيسية،لضمان الانضباط الكامل وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.