الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 من  كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة 
 

إيطاليا ضد أوزبكستان - 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

أوغندا ضد بوركينا فاسو - 2.30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

المكسيك ضد البرتغال - 3 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

البرازيل ضد فرنسا 3.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 3

سويسرا ضد ايرلندا - 4:45 مساءً -  بي إن سبورت إكسترا 4

اليابان ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساءً -  بي إن سبورت إكسترا 1

المغرب ضد مالي - 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

إنجلترا ضد النمسا - 5.45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2 

 

وشهدت بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم  بعد انتهاء دور الـ 32 إحراز 287 هدفا بواقع 250 هدفا بدور المجموعات و37 هدفا بدور الـ32.


عدد أهداف مونديال الناشئين في دور المجموعات


أقيمت 72 مباراة بواقع 24 مباراة في الجولة الواحدة وشهدت المباريات إحراز  250 هدفا.


وشهدت الجولة الأولى من مونديال الناشئين سيطرة التعادل على 3 مباريات تعادل، وانتهاء 21 مباراة بالفوز  وإحراز 86 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية 8 مباريات بالتعادل و16 مباراة بالفوز وعدد 71 هدفا.

وجاءت الجولة الثالثة لتتخطي حصيلة أهداف كل من الجولتين الأولى والثانية  بواقع 93 هدفا، وانتهت 3 مباريات بالتعادل و21 مباراة بالفوز.


عدد أهداف كأس العالم للناشئين بدور ال32


شهدت 16 مباراة بدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين إحراز 37 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين كأس العالم البرازيل ضد فرنسا المكسيك ضد البرتغال المغرب ضد مالي إنجلترا ضد النمسا

مواد متعلقة

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

287 هدفا في كأس العالم للناشئين بعد ختام دور الـ32

رسميا.. مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين

خسارة مصر والأرجنتين وألمانيا، نتائج دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

سعر الفاكهة اليوم، تهاوي العنب الأحمر والفراولة وقفزة صادمة في الجوافة

الدولار يسجل 11850 ليرة في مصرف سوريا المركزي

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

موعد مباراة العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية