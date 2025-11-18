18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة



إيطاليا ضد أوزبكستان - 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

أوغندا ضد بوركينا فاسو - 2.30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

المكسيك ضد البرتغال - 3 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

البرازيل ضد فرنسا 3.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 3

سويسرا ضد ايرلندا - 4:45 مساءً - بي إن سبورت إكسترا 4

اليابان ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساءً - بي إن سبورت إكسترا 1

المغرب ضد مالي - 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

إنجلترا ضد النمسا - 5.45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

وشهدت بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم بعد انتهاء دور الـ 32 إحراز 287 هدفا بواقع 250 هدفا بدور المجموعات و37 هدفا بدور الـ32.



عدد أهداف مونديال الناشئين في دور المجموعات



أقيمت 72 مباراة بواقع 24 مباراة في الجولة الواحدة وشهدت المباريات إحراز 250 هدفا.



وشهدت الجولة الأولى من مونديال الناشئين سيطرة التعادل على 3 مباريات تعادل، وانتهاء 21 مباراة بالفوز وإحراز 86 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية 8 مباريات بالتعادل و16 مباراة بالفوز وعدد 71 هدفا.

وجاءت الجولة الثالثة لتتخطي حصيلة أهداف كل من الجولتين الأولى والثانية بواقع 93 هدفا، وانتهت 3 مباريات بالتعادل و21 مباراة بالفوز.



عدد أهداف كأس العالم للناشئين بدور ال32



شهدت 16 مباراة بدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين إحراز 37 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.