تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

إسبانيا ضد تركيا، يحتضن ملعب "لا كارتوخا" مباراة إسبانيا وتركيا، اليوم الثلاثاء في ختام منافسات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس العالم.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام تركيا كالتالي..

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، فابيان رويز.

خط الهجوم: باينا، فيران توريس، ميكيل أويارزابال.

 

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، في حين أن منتخب تركيا يمتلك 12 نقطة في المركز الثاني.


ولا يحتاج منتخب إسبانيا سوى التعادل من أجل الحصول على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم، في حين أن مهمة تركيا مستحيلة حيث عليها تسجيل 14 هدفًا في شباك أًصحاب الأرض من أجل تحقيق الهدف نفسه وإلا ستخوض ملحق مارس المقبل.

 

موعد مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة إسبانيا وتركيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.



