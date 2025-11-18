الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
موعد مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

إسبانيا ضد تركيا، يستضيف ملعب "لا كارتوخا" مباراة إسبانيا وتركيا، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس العالم.

موعد مباراة إسبانيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة إسبانيا وتركيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام تركيا

تُذاع مباراة إسبانيا وتركيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein sports hd1.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، في حين أن منتخب تركيا يمتلك 12 نقطة في المركز الثاني.

ولا يحتاج منتخب إسبانيا سوى التعادل من أجل الحصول على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم، في حين أن مهمة تركيا مستحيلة حيث عليها تسجيل 14 هدفًا في شباك أًصحاب الأرض من أجل تحقيق الهدف نفسه وإلا ستخوض ملحق مارس المقبل.

