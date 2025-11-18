الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ألمانيا وهولندا أحدثهم، 34 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
18 حجم الخط

كأس العالم، حجز 34 منتخبا مقاعدهم بشكل رسمي في منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي ستُقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

ويعد منتخب ألمانيا ونظيره المنتخب الهولندي هما الأحدث في التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 وسبقهم منتخب النرويج والبرتغال.

وتستضيف الدول الثلاث منافسات كأس العالم الصيف المقبل، في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، حيث سيتم إجراء القرعة يوم الجمعة الموافق 5 من ديسمبر المقبل.

 


وتعد تلك هي النسخة الأولى من المونديال العالمي بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلًا من 32، حيث سيتم تقسيم الفرق على 12 مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.

ووفقا لفيفا يتأهل 9 منتخبات مباشرة من أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم إلى جانب آخر محتمل من خلال الملحق، إلى جانب 8 متأهلين من آسيا، بخلاف آخر محتمل من الملحق، و6 متأهلين من أمريكا الجنوبية، وبالمثل مرشح محتمل من المرحلة الفاصلة.

 

ومن كونكاكاف يتأهل 6 فرق، إلى جانب آخر محتمل من مرحلة الملحق الفاصلة، ويتأهل منتخب واحد من قارة أوقيانوسيا، مع وجود احتمالية إضافة آخر من خلال الملحق، أما أوروبا فيتأهل 16 فريقًا.

وتأهلت الدول الثلاثة المضيفة للبطولة بشكل تلقائي، وهي، أمريكا، كندا والمكسيك.

 

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

قارة أفريقيا

المغرب

تونس

مصر

الجزائر

غانا

الرأس الأخضر

جنوب أفريقيا

كوت ديفوار

السنغال

وكانت 4 منتخبات تأهلت لخوض الملحق القاري وهم: نيجيريا، الجابون، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية قبل حسم الكونغو الديمقراطية تذكرة التأهل للملحق العالمي بالفوز أمام نييجريا بنهائي الملحق الأفريقي.

 

قارة آسيا

إيران

أوزباكستان

كوريا الجنوبية

الأردن

اليابان

أستراليا

قطر

السعودية

وتأهلت العراق لمواجهة الإمارات في الملحق الآسيوي الأخير في نوفمبر الجاري.

 

قارة أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

الإكوادور

البرازيل

كولومبيا

أوروجواي

باراجواي.

 

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

 

قارة أوروبا

إنجلترا.

فرنسا.

كرواتيا.

البرتغال.

النرويج.

ألمانيا.

هولندا.

كونكاكاف: لم يتأهل أحد بعد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم كاس العالم 2026 ألمانيا المنتخب الهولندي النرويج البرتغال

مواد متعلقة

منتخب ألمانيا يكتسح سلوفاكيا 0/6 ويصعد لكأس العالم 2026

منتخب هولندا يفوز على ليتوانيا برباعية ويتأهل لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر الفاكهة اليوم، تهاوي العنب الأحمر والفراولة وقفزة صادمة في الجوافة

محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

في لحظة واحدة، أشهر فنانتين توأمتين في ألمانيا تتخلصان من حياتهما بعد كتابة وصيتهما

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية