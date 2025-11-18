ألمانيا وهولندا أحدثهم، 34 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026

18 حجم الخط

كأس العالم، حجز 34 منتخبا مقاعدهم بشكل رسمي في منافسات بطولة كأس العالم 2026 التي ستُقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويعد منتخب ألمانيا ونظيره المنتخب الهولندي هما الأحدث في التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 وسبقهم منتخب النرويج والبرتغال.

وتستضيف الدول الثلاث منافسات كأس العالم الصيف المقبل، في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، حيث سيتم إجراء القرعة يوم الجمعة الموافق 5 من ديسمبر المقبل.



وتعد تلك هي النسخة الأولى من المونديال العالمي بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلًا من 32، حيث سيتم تقسيم الفرق على 12 مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.

ووفقا لفيفا يتأهل 9 منتخبات مباشرة من أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم إلى جانب آخر محتمل من خلال الملحق، إلى جانب 8 متأهلين من آسيا، بخلاف آخر محتمل من الملحق، و6 متأهلين من أمريكا الجنوبية، وبالمثل مرشح محتمل من المرحلة الفاصلة.

ومن كونكاكاف يتأهل 6 فرق، إلى جانب آخر محتمل من مرحلة الملحق الفاصلة، ويتأهل منتخب واحد من قارة أوقيانوسيا، مع وجود احتمالية إضافة آخر من خلال الملحق، أما أوروبا فيتأهل 16 فريقًا.

وتأهلت الدول الثلاثة المضيفة للبطولة بشكل تلقائي، وهي، أمريكا، كندا والمكسيك.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

قارة أفريقيا

المغرب

تونس

مصر

الجزائر

غانا

الرأس الأخضر

جنوب أفريقيا

كوت ديفوار

السنغال

وكانت 4 منتخبات تأهلت لخوض الملحق القاري وهم: نيجيريا، الجابون، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية قبل حسم الكونغو الديمقراطية تذكرة التأهل للملحق العالمي بالفوز أمام نييجريا بنهائي الملحق الأفريقي.

قارة آسيا

إيران

أوزباكستان

كوريا الجنوبية

الأردن

اليابان

أستراليا

قطر

السعودية

وتأهلت العراق لمواجهة الإمارات في الملحق الآسيوي الأخير في نوفمبر الجاري.

قارة أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

الإكوادور

البرازيل

كولومبيا

أوروجواي

باراجواي.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

قارة أوروبا

إنجلترا.

فرنسا.

كرواتيا.

البرتغال.

النرويج.

ألمانيا.

هولندا.

كونكاكاف: لم يتأهل أحد بعد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.