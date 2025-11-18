أول تعليق أمريكي على رفض حماس قرار مجلس الأمن بشأن غزة

18 حجم الخط

قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، اليوم الثلاثاء، إن "رفض حركة حماس لقرار مجلس الأمن بشأن غزة يعني أننا على الطريق الصحيح".

وعلّق والتز على تقارير رفض حركة حماس للقرار، قائلًا في منشور على منصة "إكس": "جيد، إذا رفضت حماس القرار، معناه نحن على الطريق الصحيح".

Good! If Hamas rejects this UN resolution we are on the right path. https://t.co/EPyJkZZeRF — Ambassador Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 18, 2025



وانتقدت حركة حماس اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة الذي اعتمده مجلس الأمن بأغلبية 13 عضوًا، واصفة القرار بأنه "تمهيد للوصاية الدولية على قطاع غزة"، ومشددة على رفضها "أي نقاش في ملف نزع سلاحها".

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن "هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض آليةَ وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله"، على حد تعبيرها.

وأقر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة بعد تأييد 13 دولة.

وحصل المشروع على تصويت 13 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

