رغم الشرط الجزائي الضخم، ليفربول يخطف بديل محمد صلاح في الميركاتو الشتوي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، بأن الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، جناح فريق بورنموث، يمتلك شرطًا جزائيًّا في عقده يمكن تفعيله خلال أول أسبوعين من فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

أرقام سيمينيو هذا الموسم

ويقدم سيمينيو أداءً رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع فريق بورنموث.

ويعتبر سيمينيو من أبرز العناصر المطلوبة لدى عمالقة البريميرليج، تحديدًا مانشستر يونايتد وليفربول.

قيمة الشرط الجزائي في عقد سيمينيو مع ليفربول

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن سيمينيو لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، يمكن تفعيله خلال أول أسبوعين في يناير المقبل، من أجل منح بورنموث الوقت الكافي لاستبدال لاعبه النجم.

ووقع الدولي الغاني عقدًا جديدًا لمدة 5 سنوات مع بورنموث في الأول من يوليو الماضي.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية يوم الخميس 1 يناير 2026 لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلق يوم الإثنين 2 فبراير.

سيمينيو بديل محمد صلاح في ليفربول

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى ليفربول حدد أنطوان سيمينيو كبديل طويل الأمد لمحمد صلاح، مع استعداد النادي للتعاقد مع لاعب بورنموث في يناير المقبل، بعد ظهور بند في عقده يسمح برحيله.

