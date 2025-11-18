الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم الشرط الجزائي الضخم، ليفربول يخطف بديل محمد صلاح في الميركاتو الشتوي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو
18 حجم الخط

كشف تقرير صحفي إنجليزي، بأن الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، جناح فريق بورنموث، يمتلك شرطًا جزائيًّا في عقده يمكن تفعيله خلال أول أسبوعين من فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

 

أرقام سيمينيو هذا الموسم 

ويقدم سيمينيو أداءً رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع فريق بورنموث.

ويعتبر سيمينيو من أبرز العناصر المطلوبة لدى عمالقة البريميرليج، تحديدًا مانشستر يونايتد وليفربول.

قيمة الشرط الجزائي في عقد سيمينيو مع ليفربول 

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن سيمينيو لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، يمكن تفعيله خلال أول أسبوعين في يناير المقبل، من أجل منح بورنموث الوقت الكافي لاستبدال لاعبه النجم.

ووقع الدولي الغاني عقدًا جديدًا لمدة 5 سنوات مع بورنموث في الأول من يوليو الماضي.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية يوم الخميس 1 يناير 2026 لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلق يوم الإثنين 2 فبراير.

 

سيمينيو بديل محمد صلاح في ليفربول

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى ليفربول حدد أنطوان سيمينيو كبديل طويل الأمد لمحمد صلاح، مع استعداد النادي للتعاقد مع لاعب بورنموث في يناير المقبل، بعد ظهور بند في عقده يسمح برحيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنطوان سيمينيو بورنموث سيمينيو ليفربول محمد صلاح

مواد متعلقة

ليفربول يحلم بصفقة نجم بايرن ميونخ لخلافة محمد صلاح

نجم ليفربول على رأس القائمة، أسوأ 10 صفقات في الدوري الإنجليزي 2025

خليفة محمد صلاح المحتمل يصدم ليفربول

أسطورة الدوري الإنجليزي: ليفربول فقد المنافسة على اللقب ومحمد صلاح لديه حقد

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

بعد توجيهات الرئيس، ضوابط الإعادة في انتخابات مجلس النواب

يوم حزين في تاريخ المجلس، روسيا تكشف أسباب رفض القرار الأمريكي بشأن غزة

فتح أبواب الجحيم، بيان عاجل من حماس بشأن خطة ترامب بشأن غزة بعد موافقة مجلس الأمن

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدخان في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية