نجم ليفربول على رأس القائمة، أسوأ 10 صفقات في الدوري الإنجليزي 2025

إيزاك
إيزاك
أعدت شبكة "ESPN" قائمة  بأسوأ 10 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري.

 وجاء في صدارة القائمة السويدي ألكسندر إيزاك، الوافد الجديد إلى ليفربول من نادي نيوكاسل يونايتد.

ليفربول ينفق نصف مليار يورو على صفقات الصيف الماضي 

وكان ليفربول أنفق ما يقارب نصف مليار يورو لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن نتائج الفريق جاءت مخيبة في بداية الموسم، بعد تلقيه سبع هزائم في مختلف البطولات، إلى جانب تأخره في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

2 مليار يورو إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي على الصفقات الصيفية 

كما تجاوزت قيمة إنفاق أندية البريميرليج حاجز 2 مليار يورو في فترة الانتقالات الصيفية، لكن عددًا من الصفقات لم تُقدّم الإضافة المتوقعة حتى الآن.

قائمة أسوأ 10 صفقات في الدوري الإنجليزي 2025

وفيما يلي قائمة أسوأ 10 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وفقًا لشبكة ESPN:

1- السويدي ألكسندر إيزاك – ليفربول

2- الكونغولي يوان ويسا – نيوكاسل يونايتد

3- الألماني نيك فولتماده– نيوكاسل يونايتد

4- الهولندي تشافي سيمونز – توتنهام

5- الإنجليزي جيمي جيتنز – تشيلسي

6- الإنجليزي نوني مادويكي – آرسنال

7- الإنجليزي تايلر ديبلينج – إيفرتون

8- الجامايكي أوماري هاتشينسون – نوتنجهام فورست

9- الألماني فلوريان فيرتز – ليفربول

10- الهولندي جوريل هاتو – تشيلسي
 

