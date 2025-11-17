الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
محافظات

رئيس حي شبرا الخيمة ينقل مكتبه للشارع لمتابعة شكاوى المواطنين

رئيس حي شبرا الخيمة
رئيس حي شبرا الخيمة في الشارع. فيتو
في لفتة أثارت دهشة واستحسان أهالي شبرا الخيمة، نقل اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، مكتبه من ديوان رئاسة الحي إلى أحد الشوارع الرئيسية داخل نطاق الحي، بهدف متابعة شكاوى المواطنين على الطبيعة دون أي إجراءات روتينية.

محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء "ممشى أهل مصر" ببنها

محافظ القليوبية يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى طوخ المركزي

وأكد رئيس الحي أنه فضّل التواجد يوميًا وسط الشارع من أجل متابعة المشكلات لحظة بلحظة، قائلًا:
"عملت 17 سنة في المرافق بالقاهرة، وأنا بطبعي بحب أكون في الشارع وسط الناس.. ولازم نفكر خارج الصندوق ونبعد عن فكرة المكاتب، مش عايز يكون بيني وبين المواطن أي حاجز".

وأشار اللواء أبو الغيط إلى أن وجوده وسط المواطنين يسهم في سرعة حل المشكلات، ورصد القصور ميدانيًا، ومتابعة جهود رفع المخلفات، ونظافة الشوارع، وضبط الإشغالات، والتأكد من سير العمل بالشكل المطلوب.

وأضاف أن تواجده الميداني الدائم يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بأهمية التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم بنفـسه، والعمل على تحسين مستوى الخدمات داخل الحي.

