شبرا الخيمة تحتضن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية

18 حجم الخط

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مساء اليوم مؤتمرًا جماهيريًا ضخمًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر وسط حضور كبير من المواطنين.

وجاء المؤتمر بمشاركة المستشار مسعد الفخراني أمين الحزب بالقليوبية، أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية، والدكتورة دنيا هاني سيف، سولاف درويش، مجاهد نصار، أشرف أمين، إلى جانب قيادات شبابية وشعبية من مختلف أحياء وشوارع شبرا الخيمة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد سليم، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن شبرا الخيمة ليست مجرد مدينة، بل هي مدينة التاريخ ومدينة الصناعة وقلعة الرجال الذين إذا قالوا فعلوا، مشيرًا إلى أنها كانت وما زالت مدرسة وطنية تخرج منها رجال دولة وقيادات سياسية مؤثرة حملوا راية الوطن في أصعب المواقف.

وأضاف أن شبرا الخيمة كانت عبر العقود مركزًا للحركة العمّالية المصرية، ومنها انطلقت أقوى الحركات العمالية التي سجلت تاريخًا نضاليًا مشرفًا في الدفاع عن حقوق العمال والدولة المصرية.

دور الحزب في العمل الاجتماعي والإنساني

وأشار "سليم" إلى أن حزب مستقبل وطن لم يكتفِ بالدور السياسي فقط، بل قدم نموذجًا مميزًا في العمل الاجتماعي والإنساني، خاصة في دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من خلال توفير التجهيزات والمساعدات اللازمة، فضلًا عن المبادرات المستمرة التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير خدمات مباشرة للمواطنين في كافة المجالات.

وأكد أن هذا الدور نابع من إيمان الحزب بأن العمل العام مسؤولية وطنية قبل أن يكون نشاطًا سياسيًا، وأن خدمة الناس هي الأساس الذي يقوم عليه أي عمل حزبي في الجمهورية الجديدة.

وأشاد الدكتور محمد سليم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يعمل ليل نهار للحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وقال: "الخير قادم… والنتائج الحقيقية ستظهر، والمواطن سيشعر بثمار التنمية في القريب العاجل."

تحية لقيادات الحزب ودورهم في دعم المواطنين

كما وجّه "سليم" التحية للنائب أحمد عبد الجواد الأمين العام لحزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب، مؤكدًا أنه قيادة حزبية وطنية تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة العمل السياسي والتنظيمي باحترافية عالية.

وأشاد أيضًا بالنائب مجاهد نصار لدوره الكبير في دعم أبناء شبرا الخيمة وخدماته الاجتماعية والإنسانية، وبالنائب أشرف أمين لما يقدمه من جهود بارزة في التعليم وخدمة الشباب والمجتمع.

واختتم الدكتور محمد سليم كلمته برسالة قوية قائلًا:ة"يا أهل شبرا… أنتم تصنعون الفارق في كل معركة وطنية، أنتم قلب الجمهورية الجديدة وروحها، وعلينا جميعًا الوقوف مع الوطن، ومع الاستقرار، ومع من يعملون من أجل مصر."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.