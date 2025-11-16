الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

التطبيع والصفقات الدفاعية أبرز الملفات، بن سلمان في زيارة لواشنطن بعد 7 سنوات عجاف

ترامب وبن سلمان،
ترامب وبن سلمان، فيتو
يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واشنطن غد الإثنين بعد غياب سبع سنوات، حيث سيضغط من أجل الاستحصال على ضمانات أمنية، بينما سيحثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

 ضمانات أمريكية أكثر صرامة مع السعودية 

ويضع محمد بن سلمان، على رأس أولوياته خلال زيارته إلى واشنطن خطة لانتزاع ضمانات أمنية أمريكية أكثر صرامة، فى ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.

وتأتى الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام فى لحظة سياسية حساسة، حيث يضغط الرئيس ترامب لدفع الرياض نحو التطبيع مع إسرائيل، غير أن المملكة تبدو غير مستعدة للمضي في أي مسار تطبيعى قبل تحقيق شرطها المعلن، وهو قيام دولة فلسطينية.

وتستمر الزيارة ثلاثة أيام ابتداء من الإثنين، وسيلتقي خلالها ولي العهد السعودي ترامب الثلاثاء المقبل، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة لوكالة فرانس برس، في ظل قلة المعلومات التي يتم الإعلان عنها في العادة قبل زيارات العاهل السعودي الخارجية.

وسيُعقد منتدى استثماري أمريكي سعودي يسلط الضوء على الطاقة والذكاء الاصطناعي في واشنطن خلال زيارة ولي العهد، وفق موقع الحدث الإلكتروني.

ترامب يحض السعودية على التطبيع

وقبل وصول محمد بن سلمان، حضّ ترامب صراحة المملكة العربية السعودية، القوة الواسعة النفوذ في الشرق الأوسط، على تطبيع علاقاتها بإسرائيل من خلال الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وهي جائزة كبرى للبيت الأبيض يبدو من غير المرجح أن تمنحها الرياض في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال ترامب في منتدى أعمال في ميامي: "هناك الكثير من الأشخاص الذين ينضمون إلى اتفاقيات أبراهام، ونأمل أن نحظى بموافقة المملكة العربية السعودية قريبا جدا".

أبعاد زيارة بن سلمان الي العاصمة  واشنطن

كما تحمل الزيارة أبعادًا دفاعية واقتصادية، من بينها سعى الرياض لشراء أنظمة دفاعية متطورة ومقاتلات إف-35، إلى جانب طموحاتها فى مجال الذكاء الاصطناعى. 

كما ينعقد بالتوازى منتدى استثماري سعودي–أمريكي، يسلط الضوء على الطاقة والذكاء الاصطناعى، وعلى الجانب الأمريكى، تسعى إدارة ترامب إلى تشديد القيود على الروابط السعودية مع الصين وإحداث اختراق فى العلاقة مع إسرائيل، بينما تراهن الرياض على بناء إطار أمنى دائم يدعم رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 ويضمن ردعًا موثوقًا ضد إيران.

الرياض لا تبدو حاليا مستعدة للتطبيع

ولا تبدو الرياض مستعدة حاليا للمضي قدما في هذا المسار، لا سيما أنها تقود مسعى دوليا لإقامة دولة فلسطينية، وهو شرطها المعلن لتطبيع العلاقات.

وأكدت رئيسة فريق التفاوض بوزارة الخارجية السعودية منال رضوان هذا الشهر في حوار المنامة بالبحرين أن "الدولة الفلسطينية شرط أساسي للتكامل الإقليمي"، وأضافت: "قلنا ذلك مرارا لكن لا أعتقد أن ذلك فُهم بالكامل لأننا نتلقى هذا السؤال باستمرار". 

 ومن المحتمل أن تضغط واشنطن من أجل تشديد القيود على الروابط الحساسة مع الصين، ولتحرك ملموس مرتبط بمسار محتمل مع إسرائيل، وأفق سياسي معقول للفلسطينيين". 

