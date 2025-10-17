الجمعة 17 أكتوبر 2025
خارج الحدود

زيارة بن سلمان لواشنطن تحسم القرار، السعودية وأمريكا يبحثان توقيع اتفاقية دفاع مشترك

ترامب وبن سلمان،
ترامب وبن سلمان، فيتو

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المملكة العربية السعودية تناقش توقيع اتفاقية دفاعية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت أن المملكة تأمل في التوصل إلى اتفاق عندما يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض الشهر المقبل.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب للصحيفة: "هناك مناقشات حول إبرام شيء ما عندما يأتي ولي العهد، لكن التفاصيل لا تزال قيد البحث".

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، أشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن الاتفاق محل المناقشات يشبه الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وقطر، والذي نص على اعتبار أي هجوم مسلح على قطر تهديدًا للولايات المتحدة.

وجاء الاتفاق الأمريكي مع قطر بعد أن حاولت إسرائيل الشهر الماضي اغتيال قياديين في حركة حماس الفلسطينية بغارة جوية على الدوحة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن التعاون الدفاعي مع المملكة يمثل "حجر الأساس القوي لاستراتيجيتنا الإقليمية"، لكنها أحجمت عن التعليق على تفاصيل الاتفاق المحتمل.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض أو الحكومة السعودية على طلبات رويترز للتعليق على تقرير الصحيفة.

وفي الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان المسلحة نوويًا.

