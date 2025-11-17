لقطة طريفة، قائد منتخب مصر السابق والحالي يحملان الرقم 17 (صور)

18 حجم الخط

قام أحمد حسن الصقر مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والقائد السابق للفراعنة بتسليم محمد النني شارة قيادة الفريق في البطولة العربية التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

الطريف في المشهد أن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق كان يرتدي القميص رقم 17 وهو نفس الرقم الذي يرتديه محمد النني القائد الحالي لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب.

وقبل انطلاق مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر اليوم الاثنين، وداخل غرفة ملابس الفريق، قام أحمد حسن بنفسه بوضع شارة الكابتن على ذراع محمد النني

تحدد موعد سفر منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات البطولة، المقرر انطلاقها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر

وتطير بعثة منتخب مصر إلى قطر يوم 28 نوفمبر المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العرب، وستضم البعثة 23 لاعبا بينهم 3 حراس مرمى، بحسب لائحة البطولة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية

