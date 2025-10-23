الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب يزور بيراميدز

الخميس 23 أكتوبر 2025
حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب على زيارة المسئولين بنادي بيراميدز من أجل التنسيق قبل البطولة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل بالدوحة.

ويرتبط فريق بيراميدز في الوقت نفسه بمباراة بالدوحة يوم 13 ديسمبر ضمن منافسات كأس العالم للأندية الانتركونتننتال، يلتقي خلالها بيراميدز مع الفائز بديربي الأمريكتين الذي يتحدد يوم 10 من الشهر نفسه، ويأمل الفريق التأهل منها لملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المحدد لها يوم 17.

ضم الوفد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب وأيمن حافظ المدير الإداري 
جاء اللقاء وديا في حضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي ومستر يورتشيتش المدير الفني.

حلمي طولان يدعم الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية 

ومن جانبه أكد حلمي طولان علي دعم المنتخب للأندية المصرية في كافة البطولات القارية والدولية 
واشاد بحفاوة الاستقبال وتفهم مسئولي بيراميدز بأهمية التنسيق بما لايضر  بمسيرة النادي أو مسيرة المنتخب في كأس العرب.

وقدم المدير الفني للمنتخب المشارك في كاس العرب التهنئة لمسئولي بيراميدز علي التطور الهائل الذي حدث بالفريق وحصده بطولة افريقيا ثم السوبر الافريقي مؤكدا ان تلك الانتصارات تضاف الي رصيد الكرة المصرية.

ومن جانبه أكد أحمد حسن مدير الفريق علي شكره وتقديره لمسئولي بيراميدز علي حسن الاستقبال والتفاهم الكامل علي مصلحة النادي والمنتخب في آن واحد.

