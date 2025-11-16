أحمد حسن يرحب بالنجم الجزائري مجيد بوقرة في مصر

18 حجم الخط

حرص أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب على الترحيب بالنجم الجزائري السابق مجيد بوقرة، المدير الفنى لمنتخب الجزائر للمحليين خلال تواجد المنتخب الشقيق بالقاهرة استعداد لبطولة كأس العرب 2025.

وأكد الصقر أحمد حسن أن مواجهة منتخب الجزائر حامل لقب كأس العرب بالنسخة الأخيرة قطر 2021 من التجارب القوية لمنتخب مصر قبل بطولة كأس العرب 2025، خاصة أن المنتخب الجزائري من المنتخبات التي تضم عناصر مميزة متمنيا التوفيق للمنتخبين في البطولة المقبلة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر

ويواجه منتخب مصر المشارك فى كأس العرب نظيره الجزائري فى الرابعة عصر غدا الإثنين فى المباراة الودية الثانية ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وفاز منتخب مصر على الجزائر فى المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء الجمعة بنتيجة 3-2 ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة كأس العرب.

ومنح عادل بولبينة الجزائر التقدم فى الدقيقة الـ31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك عماد الدين عزي التعادل لصالح مصر في الدقيقة الـ40 بهدف بالخطأ في مرماه إثر تمريرة عرضية من المهاجم محمد شريف.

وفي الشوط الثاني، سجل نسيم الغول هدف التقدم مجددًا لصالح الجزائر في الدقيقة الـ67، لكن رجب نبيل تعادل مرة أخرى لمصر في الدقيقة الـ81 بعد أن حول تمريرة عرضية من محمد النني بضربة رأس نحو الشباك، وأحرز حسام حسن هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة الـ89.

