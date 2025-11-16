الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد حسن يرحب بالنجم الجزائري مجيد بوقرة في مصر

أحمد حسن يرحب بالنجم
أحمد حسن يرحب بالنجم الجزائري مجيد بوقرة في مصر
18 حجم الخط

حرص أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب على الترحيب بالنجم الجزائري السابق مجيد بوقرة، المدير الفنى لمنتخب الجزائر للمحليين خلال تواجد المنتخب الشقيق بالقاهرة استعداد لبطولة كأس العرب 2025.

 

وأكد الصقر أحمد حسن أن مواجهة منتخب الجزائر حامل لقب كأس العرب بالنسخة الأخيرة قطر 2021 من التجارب القوية لمنتخب مصر قبل بطولة كأس العرب 2025، خاصة أن المنتخب الجزائري من المنتخبات التي تضم عناصر مميزة متمنيا التوفيق للمنتخبين في البطولة المقبلة.

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر

 ويواجه منتخب مصر المشارك فى كأس العرب نظيره الجزائري فى الرابعة عصر غدا الإثنين  فى المباراة الودية الثانية ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وفاز منتخب مصر على الجزائر فى المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء الجمعة بنتيجة 3-2 ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة كأس العرب. 

 

ومنح عادل بولبينة الجزائر التقدم فى الدقيقة الـ31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك عماد الدين عزي التعادل لصالح مصر في الدقيقة الـ40 بهدف بالخطأ في مرماه إثر تمريرة عرضية من المهاجم محمد شريف.

وفي الشوط الثاني، سجل نسيم الغول هدف التقدم مجددًا لصالح الجزائر في الدقيقة الـ67، لكن رجب نبيل تعادل مرة أخرى لمصر في الدقيقة الـ81 بعد أن حول تمريرة عرضية من محمد النني بضربة رأس نحو الشباك، وأحرز حسام حسن هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة الـ89.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب مجيد بوقرة منتخب الجزائر للمحليين كأس العرب 2025

مواد متعلقة

أحمد حسن: المتحف الكبير هدية مصر للعالم

أحمد حسن: لا أزمة مع حسام حسن وهدفنا التواجد في نهائي كأس العرب

الأكثر قراءة

نيجيريا والكونغو الديمقراطية يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بملحق المونديال

تصفيات كأس العالم.. إيطاليا تتقدم على النرويج 1-0 في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

المزيد
الجريدة الرسمية