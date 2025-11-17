نتنياهو: أعمال الشغب في الضفة الغربية شديدة الخطورة

18 حجم الخط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين: إنه ينظر بخطورة بالغة إلى أعمال الشغب العنيفة في الضفة الغربية ومحاولة مستوطنين متطرفين أخذ القانون بأيديهم.

وفي السياق ذاته وجه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، انتقادًا لأعمال المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدًا أنها تلحق ضررًا بسمعة إسرائيل على الساحة الدولية، وتؤثر سلبًا على المشروع الاستيطاني نفسه.

تحذير من انعكاسات دبلوماسية بسبب اعتداءات المستوطنين

وقال الوزير إن الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على الفلسطينيين والممتلكات تشكّل عبئًا سياسيًا ودبلوماسيًا، وتعرّض إسرائيل لضغوط متزايدة في المحافل الدولية.

خلافات داخلية بحكومة الاحتلال حول ملف الاستيطان

وتكشف هذه التصريحات عن تباينات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن أسلوب التعامل مع المستوطنين، في وقت تسعى فيه تل أبيب للحفاظ على صورة أكثر اعتدالًا أمام المجتمع الدولي.

وشدد الوزير على ضرورة فرض الانضباط ومنع أي أعمال “غير قانونية” من شأنها تعقيد الوضع الميداني وزيادة التوتر في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين أقدموا على إحراق عدد من المركبات الفلسطينية في قرية الجبعة الواقعة جنوب غرب بيت لحم، ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.