الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين أقدموا على إحراق عدد من المركبات الفلسطينية في قرية الجبعة الواقعة جنوب غرب بيت لحم، ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

أعمال تخريب وسط توتر متزايد

ووفقًا للمصادر، اقتحم المستوطنون القرية خلال ساعات الليل وأضرموا النيران في مركبات تعود لعدد من السكان، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

دعوات لحماية المدنيين

وأشار الأهالي إلى أن استمرار الاعتداءات يثير مخاوف واسعة بين السكان، وسط مطالبات للجهات الدولية بالتدخل لوقف الهجمات المتكررة التي تستهدف الممتلكات والأرواح.

تصاعد في اعتداءات المستوطنين

وتشهد الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

