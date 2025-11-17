نتنياهو يواجه انتقادات داخل حزبه بسبب مشروع قرار أمريكي يمهد لدولة فلسطينية

18 حجم الخط

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه انتقادات حادة من داخل حزبه الليكود، على خلفية مشروع قرار أمريكي جديد يتضمن ما وصفته القناة بـ"مسار نحو إقامة دولة فلسطينية".

اعتراض على الموقف تجاه واشنطن

وبحسب القناة الإسرائيلية، يرى عدد من قيادات الليكود أن نتنياهو يتعامل بـ"مرونة مفرطة" مع المقترح الأمريكي، ما أثار مخاوف داخل الحزب من تقديم تنازلات سياسية تمسّ ثوابت اليمين.

خشية من ضغوط أمريكية متصاعدة

وأشارت القناة إلى وجود قلق متزايد داخل الحزب من أن يكون مشروع القرار بداية لضغط أمريكي أكبر لدفع الحكومة الإسرائيلية نحو قبول خطوات عملية تقود إلى حل الدولتين.

حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من مكتب نتنياهو بشأن هذه الانتقادات، وسط ترقّب إسرائيلي حاد لطبيعة الرد الحكومي على المشروع الأمريكي.

من جانبه قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أمس الأحد: لن نقبل بإقامة دولة فلسطينية إرهابية في قلب إسرائيل وعلى مسافة صفر من سكانها، وذلك وفق تعبيره.

تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق



من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق.

لن تكون هناك دولة فلسطينية



وأضاف وزير جيش الاحتلال: سياستنا واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.. جيشنا سيبقى على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية.

