رويترز: واشنطن تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع

ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة قد تعلن، خلال هذا الأسبوع، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة من المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا على المستوى الدولي.

توتر متصاعد بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

يأتي هذا التحرك في أعقاب توتر متصاعد بين واشنطن والمحكمة، على خلفية التحقيقات المتعلقة بملفات حساسة تخص صراعات إقليمية ودولية، وسط انتقادات أمريكية متكررة لما تعتبره «تجاوزًا لصلاحيات المحكمة».

عزلة واشنطن على الصعيد القانوني والدبلوماسي

ويرى مراقبون أن أي عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية قد تؤدي إلى زيادة عزلة واشنطن على الصعيد القانوني والدبلوماسي، وتفتح بابًا لمواجهات سياسية مع الدول الداعمة لعمل المحكمة باعتبارها آلية أساسية لمحاسبة جرائم الحرب.

حماية إسرائيل من الملاحقات القضائية الدولية

ويرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية المحتملة تهدف إلى حماية إسرائيل من أي ملاحقات قضائية دولية، لكنها في الوقت نفسه قد تضع واشنطن في مواجهة مباشرة مع حلفاء أوروبيين يدعمون استقلالية المحكمة، ويصرون على ضرورة محاسبة المسئولين عن الجرائم في مناطق النزاع.

