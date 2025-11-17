الإثنين 17 نوفمبر 2025
استمرار تنفيذ حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة فى أسوان

أعمال حملة تطعيم
أعمال حملة تطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة فى أسوان
 تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان تنفيذ الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتى تستمر حتى ٤ ديسمبر القادم لتطعيم الأطفال من الفئة العمرية ٩ أشهر حتى ١٢ عاما.

التطعيم فى 208 وحدات صحية 

 قال دكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بصحة أسوان، إن عدد الوحدات التى يتوفر فيها التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني فى مدينة أسوان ٣٩ وحدة ، وفى كوم إمبو ٤٢ وحدة، وفى دراو ٢١ وحدة، ونصر النوبة ٣٠ وحدة، وإدفو غرب ٤٥ وحدة، وإدفو شرق ٣١ وحدة بإجمالى ٢٠٨ وحدات صحية على مستوى المحافظة.

أضاف أن المستهدف التقديرى للأطفال الذي يجب أن يتلقوا التطعيمات ضد مرض الحصبة،٥٦٦ألفا و٨٠٩ أطفال على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الفرق المتخصصة تجوب المدارس فى القرى والمدن لتطعيم التلاميذ.

الجريدة الرسمية