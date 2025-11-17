استمرار تنفيذ حملة تطعيم الأطفال ضد الحصبة فى أسوان

18 حجم الخط

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان تنفيذ الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتى تستمر حتى ٤ ديسمبر القادم لتطعيم الأطفال من الفئة العمرية ٩ أشهر حتى ١٢ عاما.

التطعيم فى 208 وحدات صحية

قال دكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بصحة أسوان، إن عدد الوحدات التى يتوفر فيها التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني فى مدينة أسوان ٣٩ وحدة ، وفى كوم إمبو ٤٢ وحدة، وفى دراو ٢١ وحدة، ونصر النوبة ٣٠ وحدة، وإدفو غرب ٤٥ وحدة، وإدفو شرق ٣١ وحدة بإجمالى ٢٠٨ وحدات صحية على مستوى المحافظة.

أضاف أن المستهدف التقديرى للأطفال الذي يجب أن يتلقوا التطعيمات ضد مرض الحصبة،٥٦٦ألفا و٨٠٩ أطفال على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الفرق المتخصصة تجوب المدارس فى القرى والمدن لتطعيم التلاميذ.

