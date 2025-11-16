التحفظ على 35 كيلو دجاجا غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة بأسوان (صور)

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق بناء على توجيهات محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال لضبط الأسواق حرصا على صحة المواطنين.

حملة تفتيشية فى حى غرب

وتم التفتيش على الأسواق فى منطقة حى غرب تحت اشراف المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان والدكتور جمعة مكى مدير الطب البيطرى وأسفرت عن ضبط ٣٥ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير ٣ محاضر جنح قسم أول أسوان.

