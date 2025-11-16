الأحد 16 نوفمبر 2025
التحفظ على 35 كيلو دجاجا غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة بأسوان (صور)

دواجن غير صالحة للاستهلاك
دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسوان
شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق بناء على توجيهات محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال لضبط الأسواق حرصا على صحة المواطنين.

حملة تفتيشية فى حى غرب 

وتم التفتيش على الأسواق فى منطقة حى غرب تحت اشراف المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان والدكتور جمعة مكى مدير الطب البيطرى وأسفرت عن ضبط  ٣٥ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير  ٣ محاضر جنح قسم أول أسوان.

