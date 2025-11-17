السكك الحديد تحذر من هذه السلوكيات وتتوعد مرتكبيها بالغرامة

18 حجم الخط

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد، تقريرا مصورا ومفصلا لعدد من السلوكيات التى تعرض صاحبها لتوقيع الغرامة المالية عليه، وفقا للائحة السكك الحديد.

أطلقت السكك الحديد حملة للتحذير من بعض السلوكيات الخاطئة والتى يقوم بها بعض الركاب، وذلك في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين.

وقالت السكك الحديد إنها تنقل يوميا أكثر من مليون راكب يوميًا، وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة بحيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة بكافة الخطوط وفي إطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموسًا على أرض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لأحداث هذه النقلة الكبيرة في قطاع السكك الحديدية

وجاءت أبرز السلوكيات الخاطئة كما يلى:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.