جيش الاحتلال يزعم: هناك محاولات من حزب الله لتهريب أسلحة

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو
 زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، إن هناك محاولات من جماعة حزب الله اللبنانية لتهريب أسلحة.

وادعى جيش الاحتلال: حزب الله يواصل انتهاك التفاهمات ويتحرك بغطاء مدني.

ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون مساء اليوم الخميس: نؤكد أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها.

فرض السيادة الكاملة حتى توقف إسرائيل اعتداءاتها

والاثنين الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن مهمة الجيش في الظروف الحالية مصيرية.

وأضاف الرئيس اللبناني: على الجيش دون غيره بالداخل أو الخارج السيطرة على كامل أراضينا وحدودنا.. على الجيش فرض السيادة الكاملة حتى توقف إسرائيل اعتداءاتها.

خيار التفاوض مع إسرائيل ليس جديدا وحدث سابقا بإجماع القوى السياسية

وتابع الرئيس اللبناني: نعتبر مسار التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا ومصالحنا.. خيار التفاوض مع إسرائيل ليس جديدا وحدث سابقا بإجماع القوى السياسية.

وأكد الرئيس اللبناني: على إسرائيل الانسحاب من النقاط التي تحتلها ومستعدون للتفاوض.

