الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتنا قرب موقع أقامته إسرائيل داخل ‎لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
18 حجم الخط

قالت قوات اليونيفيل اليوم الأحد، إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتها قرب موقع أقامته إسرائيل داخل ‎لبنان.

تل أبيب تستخف بمجلس الأمن الدولي وبأرواح قواتنا

في سياق متصل، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، الشهر الماضي، إن مسيّرة إسرائيلية اقتربت من دورية تابعة لها في كفركلا وألقت قنبلة.

وتابعت اليونيفيل: كذلك قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق النار تجاه قوات حفظ السلام ولا أضرار، مشددة على أن أفعال الجيش الإسرائيلي تنتهك قرار مجلس الأمن وسيادة لبنان.

وأضافت اليونيفيل: أفعال الجيش الإسرائيلي تظهر استخفافا بسلامة وأمن جنودنا.

لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على خلفية هجوم إسرائيلي عنيف استهدف منطقة المصيلح جنوب البلاد.

