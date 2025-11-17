مصرع شخص واصابة آخر إثر سقوطهما في بئر بقنا

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر إثر سقوطهما في بئر داخل منزل بمنطقة العزازية التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اخطارا مفاده مصرع ج.ب.ع،٥٥ عاما وإصابة م.م، باختناق إثر سقوطهما داخل بئر منزل في منطقة العزازية مركز دشنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

