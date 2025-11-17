ميليشيا الدعم السريع تزعم إحكام الحصار على الجيش السوداني في بابنوسة

18 حجم الخط

زعمت ميليشيا الدعم السريع أنها أحكمت الحصار على مواقع الجيش السوداني في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، في أحدث فصول التصعيد العسكري بين الطرفين.

الدعم السريع: نقترب من السيطرة على المدينة

وقالت ميليشيا الدعم السريع في بيان متداول إن قواتها تتقدم باتجاه مركز المدينة، مؤكدة أنها “اقتربت من السيطرة الكاملة على بابنوسة”، دون أن تقدم أدلة مستقلة على ذلك.

الجيش السوداني يلتزم الصمت

حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني حول ما تزعمه قوات الدعم السريع، وسط ترقب لتطورات الوضع الميداني في المنطقة التي تشهد توترات مستمرة منذ أسابيع.

أهمية بابنوسة الاستراتيجية

تُعتبر مدينة بابنوسة واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية في غرب كردفان، لكونها عقدة مواصلات وواحدة من نقاط الإمداد الحيوية بين ولايات غرب السودان.

قلق محلي وتحذيرات إنسانية

وتثير التطورات الميدانية مخاوف السكان المحليين، في ظل تدهور الوضع الإنساني ونقص الخدمات الأساسية، مع تحذيرات منظمات حقوقية من اتساع رقعة المواجهات في غرب البلاد.

وشهدت محاور القتال في إقليم كردفان عمليات عسكرية نشطة، بعد تقدم قوات الجيش السوداني بعملية خاطفة في منطقتي "أم دم حاج أحمد" و"كازقيل" أمس، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفادت مصادر مطلعة، أمس الأحد، بأن الجيش دفع بقوات جديدة في محاور كردفان من عناصر العمل الخاص والقوات الجوالة؛ استعدادًا لشن هجمات جديدة من أجل استعادة السيطرة على مدينة بارا شمال شرق مدينة الأبيض (عاصمة شمال كردفان)، إضافة إلى التوغل جنوبًا وغربًا نحو الحمادي الدبيبات.

