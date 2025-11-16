الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوداني يتقدم في كردفان ويدفع بقوات جديدة لاستعادة مدينة بارا

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محاور القتال في إقليم كردفان عمليات عسكرية نشطة، بعد تقدم قوات  الجيش السوداني بعملية خاطفة في منطقتي "أم دم حاج أحمد" و"كازقيل" أمس، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية. 

وأفادت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، بأن الجيش دفع بقوات جديدة في محاور كردفان من عناصر العمل الخاص والقوات الجوالة؛ استعدادًا لشن هجمات جديدة من أجل استعادة السيطرة على مدينة بارا شمال شرق مدينة الأبيض (عاصمة شمال كردفان)، إضافة إلى التوغل جنوبًا وغربًا نحو الحمادي الدبيبات.

في المقابل، قالت مصادر ميدانية في تصريحات صحفية: إن ميلشيا الدعم السريع تواصل قصفها المدفعي على محيط الفرقة الثانية والعشرين بمدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، مستهدفة مواقع الجيش الدفاعية في إطار سعيها لتليين الدفاعات ومحاولات كسر الطوق المفروض على الفرق.

كما أضافت المصادر أن الدعم السريع مستمر في عمليات التحشيد حول بابنوسة، حيث تستعد لمهاجمتها برًا بهدف السيطرة على المدينة، باعتبارها آخر مناطق الجيش في غرب كردفان.

ويربط إقليم كردفان الذي يقسم إلى 4 مناطق أو ولايات (شمال، جنوب، شرق، وغرب) العاصمة الخرطوم ووسط السودان بإقليم دارفور، ما يجعله محورًا لخطوط الإمداد العسكرية، وبالتالي فإن السيطرة العسكرية على مدن مهمة فيه، مثل الأبيض وغيرها تمنح الجهة المسيطرة القدرة على التحكم بطرق الإمداد نحو العاصمة ودارفور، ما جعل المعارك تحتدم فيه مؤخرًا بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما يشتهر هذا الإقليم بالإنتاج الزراعي والرعوي، إضافة إلى وجود حقول نفط كبيرة في غرب كردفان.

يشار إلى أن الحرب المستمرة في السودان بين القوتين بدأت منذ أبريل 2023، كانت قد تفاقمت مؤخرًا مع سيطرة الدعم السريع على الفاشر، مركز عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف.

فيما تصاعدت الدعوات الدولية من أجل وقف إطلاق النار مع تفاقم الأوضاع الإنسانية، وطرحت الرباعية الدولية هدنة إنسانية لـ3 أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني الجيش وقوات الدعم السريع إقليم كردفان كردفان العاصمة الخرطوم

مواد متعلقة

الجيش السوداني يعلن سيطرته على بلدة أم دم حاج أحمد بشمال كردفان

"الصحفيين" تنظم يوما تضامنيا مع صحفيي دارفور السبت المقبل

هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح الفاشر

الأكثر قراءة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

اليوم العالمي للتسامح، ماذا قالت الدراسات النفسية عنه ولماذا لم تحتفل به مصر؟

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads