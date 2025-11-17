نادي الأسير الفلسطيني: استشهاد أكثر من 100 أسير داخل سجون الاحتلال

18 حجم الخط

أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن هناك شكوك حول المعلومات التي كشفت عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنظمة "أطباء لحقوق الإنسان" حول الأسرى الشهداء.

استشهاد أكثر من 100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن اعتراف الاحتلال باستشهاد 98 أسيرا، يشير إلى أن العدد الحقيقي أعلى مما جرى الإعلان عنه ويتجاوز الـ 100، وهو عدد غير نهائي.



وأضاف نادي الأسير في بيانه: يُضاف إلى هؤلاء الأسرى الذين أُطلقت النار عليهم قبل اعتقالهم واحتُجزوا في المستشفيات الإسرائيلية حتى استشهادهم، إضافة إلى العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانيا بعد اعتقالهم وهذه المعطيات تمثل مؤشرا جديدا وتأكيدا إضافيا على فداحة الجريمة المستمرة بحق الأسرى.

وفي السياق ذاته أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان صادر عنه اليوم الأثنين، أن الأسير عبد اللّٰه البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة يتعرض منذ اعتقاله في 5 مارس 2003، لأقسى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في محاولة إعدام بطيء.

إعلام الأسرى: الأسير عبد الله البرغوثي يتعرض لأقسى أشكال التعذيب



وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: إن إدارة سجن "جلبوع" تعتدي بالضرب الممنهج على الأسير عبد الله البرغوثي وبشكل متكرر، منذ أكثر من 25 شهرا.



وأضاف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: أن السجانين يقتحمون غرفة البرغوثي ليلا ونهارا برفقة الكلاب ويقولون له إنهم "اشتاقوا لضربه".



وتابع: يتم تثبيت البرغوثي ويشرع 3 منهم بضربه بالعصي بشكل دموي يؤدي إلى نزيف وجروح عميقة وما يتعرض له الأسير هو تطبيق فعلي لتهديدات بن غفير بإعدام الأسرى.



واستطرد: يعاني الأسير البرغوثي من كسور خطيرة في كوع اليد اليمنى وكفها منذ 3 أشهر دون أي علاج، إضافة إلى كسر في الأصبع الصغير لليد اليسرى، وكسر في آخر ضلعين من الجهة اليمنى للصدر، وتمزق في أوتار اليد.

