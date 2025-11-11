متخصص في الصراع العربي الإسرائيلي: تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إفلاس

18 حجم الخط

علق الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلى، على تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ووصفه بأنه جريمة جديدة للكيان الصهيونى خاصة وأن الأراضى الفلسطينية محتلة، حتى غزة بعد 2005 محتلة وفق محكمة العدل الدولية والفتوى الصادرة عنها مؤخرا، وعلى ذلك فالاحتلال الإسرائيلى يجرب ما سبق أن جربه وفشل فيه بامتياز.

إسرائيل تنفذ إعدامات ميدانية فى كل الأراضي الفلسطينية

وأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، فى تصريح لـ"فيتو"، أن هناك إعدامات ميدانية تنفذ فى كل الأراضى الفلسطينية دون حصانة، حتى الوزراء الفلسطينيين من هذا الأمر، بل يمكن لأصغر جندى إسرائيلى تنفيذ الإعدام ضد من يحلو له، فضلا عن أن المستوطنين الصهاينة ينفذون إعدامات ميدانية، وبالتالى فالتصديق على قانون اعدام الاسرى من جانب الكنيست الاسرائيلى لن يردع المقاومة لأنه سبق اغتيال قادة المقاومة ولم يفت ذلك في عضدها.



قرار الكنيست يمثل إفلاسا للاحتلال الإسرائيلى

وواصل حديثه قائلا: هذا الإجراء أيضا يتماشى مع سياسات الاحتلال فى هدم المنازل للأسر المتهم أفرادها بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وهذا الأمر يشكل عقابا جماعيا، وبالتالى قرار الكنيست يمثل إفلاسا للاحتلال الإسرائيلى وسعيا دون جدوى للابتعاد عن الحل المتاح، وهو السلام العادل والحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين وبث الأمل، وجعل العالم يشعر بقدر من العدالة والتوازن بدلا من العصابات التى تتبع حركة كاخ الإرهابية التى جرمها القانون الاسرائيلى نفسه.

وتابع: هذا التصعيد الإسرائيلى من شأنه إحراج الإدارة الأمريكية التى ربما تتدخل فى اللحظة الأخيرة وممارسة ضغوطها على إسرائيل للضغط على نتنياهو لإلغاء الأمر.

تعليق حركة حماس على تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

من جانبها، قالت حماس: إن ما يحدث هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم، ويشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

حماس تطالب المجتمع الدولي بإدانة قانون إعدام الأسرى

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل.

الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون إعدام الأسرى

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدق، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.

وتقدم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف وصدقت عليه لجنة الأمن القومي في "الكنيست".

