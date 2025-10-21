عرب البرغوثي يحدد الأسباب الحقيقية وراء عدم الإفراج عن والده

أكد الناشط السياسي عرب البرغوثي، نجل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، أن الأسباب التي أعاقت الإفراج عن والده هي سياسية، تتجلى في الخوف من شعبيته وإجماع الفلسطينيين حوله.

أسباب سياسية وليست أمنية تمنع الإفراج عن والدي

وقال عرب البرغوثي خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" على قناة RT عربية: "رفض وتعنت الحكومة الإسرائيلية يأتي لأسباب سياسية، وليست أمنية، تمنع الإفراج عن والدي، فهم لا يريدون أن يكون هناك قائد يمتلك أكبر قاعدة شعبية وقادر على توحيد الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لدينا عتب كبير على السلطة الفلسطينية التي أخفقت خلال السنتين الماضيين خاصة في مجال الأسرى، وفي هذا السياق أؤكد أن أي فلسطيني لا يتمنى أن يتحرر مروان البرغوثي من أسره، حتى على المستوى الإنساني، فهو ليس بفلسطيني في نظري".

غياب لمبادرة سياسية تمثل الشعب الفلسطيني

وتابع: "السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني، فهي بلا مجلس تشريعي منذ 18عامًا، ولم تجر فيها أي انتخابات منذ عشرين عامًا، أضف إليها، من غير المعقول أن يظل هناك غياب لمبادرة سياسية تمثل الشعب الفلسطيني"، مشددًا: "كشباب نطالب بنظام سياسي واضح دون مشاكل أو عنف أو أذى لأي شخص.. ليس من المعقول أننا لم نصوت ولا مرة في حياتنا!".

المحاكم الإسرائيلية هي محاكم احتلال عسكري

وعن دور المحاكم الإسرائيلية فيما يتعلق بتوجيه اتهامات للمعتقلين الفلسطينيين غير مبنية على حقائق، بين البرغوثي: "المحاكم الإسرائيلية هي محاكم احتلال عسكري، وهذا يعني أننا لن نحصل منها على العدالة. منذ العام 1967ا وضعت المحاكم أكثر من 800 ألف فلسطيني في السجون، والعديد منهم تحت الحكم الإداري، وهو أمر غير قانوني عالميًا".

واستطرد: "نسبة الفلسطينيين الذين يدخلون المحاكم الإسرائيلية، ويتم تلفيق تهم ضدهم تصل إلى 99.7%. بمعنى آخر، لا يُحكم براءة إلا 0.3% منهم فقط".

