إعلام الأسرى الفلسطينيين: عبد الله البرغوثي يتعرض لأقسى أنواع التعذيب

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان صادر عنه اليوم الأثنين، أن الأسير عبد اللّٰه البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة يتعرض منذ اعتقاله في 5 مارس 2003، لأقسى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في محاولة إعدام بطيء.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: إن إدارة سجن "جلبوع" تعتدي بالضرب الممنهج على الأسير عبد الله البرغوثي وبشكل متكرر، منذ أكثر من 25 شهرا.



وأضاف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: أن السجانين يقتحمون غرفة البرغوثي ليلا ونهارا برفقة الكلاب ويقولون له إنهم "اشتاقوا لضربه".



وتابع: يتم تثبيت البرغوثي ويشرع 3 منهم بضربه بالعصي بشكل دموي يؤدي إلى نزيف وجروح عميقة وما يتعرض له الأسير هو تطبيق فعلي لتهديدات بن غفير بإعدام الأسرى.



واستطرد: يعاني الأسير البرغوثي من كسور خطيرة في كوع اليد اليمنى وكفها منذ 3 أشهر دون أي علاج، إضافة إلى كسر في الأصبع الصغير لليد اليسرى، وكسر في آخر ضلعين من الجهة اليمنى للصدر، وتمزق في أوتار اليد.

