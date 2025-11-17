رسائل السيسي لـ الوطنية للانتخابات: اتخاذ قرارات تعبر عن إرادة الناخبين والتدقيق في الطعون المقدمة.. الإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية .. إلغاء النتائج عند تعذر معرفة صوت الشعب

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة

وأضاف الرئيس السيسي: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع الرئيس: وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

المحامي الحقوقي طارق العوضي

ومن جانبه قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي: إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية يشكل لحظة فارقة في تاريخ العمل السياسي المصري.

رئيس الجمهورية

وأضاف: "هذه المرة الأولى التي يصدر فيها عن رئيس الجمهورية موقفا بهذه الصراحة والوضوح، مؤكدًا أن الاحتكام لإرادة الشعب هو الأساس، وأن الله هو الشاهد الأول على نزاهة القرار".

إرادة الناخبين

وتابع: "لقد وجّه الرئيس رسالة لا تحتمل التأويل: لا تسامح مع أي مساس بإرادة الناخبين، ولا تردد في اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء الانتخابات في دائرة أو أكثر، هذه الكلمات أعادت الاعتبار لقيمة الصوت الانتخابي، وأعادت الاطمئنان إلى قلوب المواطنين بأن الدولة منحازة فقط للحق وللقانون".

وثيقة سياسية

واختتم: "إن هذا التصريح لم يكن تعليقًا عابرًا، بل وثيقة سياسية تؤسس لمرحلة جديدة قوامها: لا شرعية إلا بما يعبر عن المصريين ولا تمثيل إلا لمن اختاره الناس بإرادة حرة نقية



