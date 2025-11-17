السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص الأحداث والطعون المقدمة من المرشحين

18 حجم الخط

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص بعض الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها”.



