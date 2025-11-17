بعد تعدد الشكاوى أثناء فرز الأصوات، "حماة الوطن" يرحب بتوجيهات الرئيس بشأن انتخابات النواب

18 حجم الخط

رحب حزب "حماة الوطن"، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التدقيق في فحص الطعون المقدمة من بعض مرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، لاسيما بعدما تعددت الشكاوى أثناء عمليات فرز الأصوات، وما ترتب عليها من نتائج الحصر العددي.

اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين

وأشاد الحزب في بيان له اليوم، بالتوجيه الرئاسي، وهو الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على خروج السباق الانتخابي في أفضل صورة، وأن ينتهي إلى اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين في المجلس التشريعي.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكد “حماة الوطن” أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها جهة مستقلة، لديها من الأدوات ما يمكنها من اتخاذ ما يلزم لتصحيح أي أخطاء في العملية الانتخابية، لتحقيق إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.

وأشار “حماة الوطن” إلى أن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار في اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يتطلب أن تجرى الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية والنزاهة.

