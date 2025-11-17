عندما قال الرئيس: الرسالة وصلت!

18 حجم الخط

"وصلتني الأحداث" كلمتان اختزلتا ما جرى من مخالفات شابت بعض الدوائر في الصراع الفردي على مقاعد البرلمان، أول فيض مما قاله الرئيس في بيانه للجماهير أن ما حدث قد وصل إليه، فماذا يعني هذا في مقام الرئاسة، الذي يتعاطى وفق معلومات موثقة وليست مجرد أقاويل أو شائعات أو هتافات فارغة؟

يعني ذلك ببساطة أن أجهزة معلومات الدولة قد وصل إلى يقينها ما يجب عليها أن تدفع به إلى «بوستة» الرئيس فيما يمكن أن نسميه تقارير هامة وعاجلة، ويعني ذلك أيضا أن أجهزة المعلومات هذه لا تديرها أهواء شخصية، بل تعمل وفق منهج احترافي يجعلها في موقع الكتابة إلى الرئيس مباشرة.

ويعني ذلك أيضا أن ما قُدم للرئيس كان مشفوعا بأدلة وبراهين دامغة لا تحتمل التأويل أو التشكيك، صحيح أن مواقع التواصل الاجتماعي قد بثت في كثير من المشاهد ما يوجب الانتباه والتحذير، وقد كتب عدد من النشطاء حول الأمر غير أنه ظل مجرد لقطات فيديو قد يُجرى اجتزاؤها أو إخراجها من سياقها.

بيان الرئيس للناس يعني أن كثيرا مما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعد وقائع حقيقية صادمة دفعت الأجهزة إلى تقديمها لمقام الرئاسة، وهو ما دفع الرئيس ليكون صريحا وواضحا وحاسما بالقول إن الطريق السليم هو ما يتوجب على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتخذه، حتى لو كان إلغاء الانتخابات في بعض دوائر الفردي.

ولعل بيان الرئيس قد وضع الأمور في نصابها وجعل الجميع يدركون أن ما جرى هو بعيد تماما عن منهج السلطة التنفيذية، ويبقى ممارسات لأفراد أو تورط أجهزة أو شخصيات نافذة فيما جرى ويجري في بر مصر منذ بدء الانتخابات البرلمانية هذه المرة.

هل يعني هذا أن هناك من يعملون لصالح أشخاص؟ وهو ما يعني أنهم يعملون وفق أجندات خاصة، وهو ما يمكن تفسيره بأنه تصرف ضد موقف ومنهج الرئيس، إن كان الأمر كذلك فإننا أمام مشهد يمكن وضع عنوان عريض له "رجال ضد الرئيس".

لا شك أن الهدف الأساسي من الصندوق هو خلق ساحة لممارسة الديمقراطية في أبسط صورها وهي الاختيار وفق طريقة مثلى للتغيير سلميا، فإن ظهر من عطّل هذا الإجراء الدستوري فإن هذا يعني أيضا أن هناك من يعبث باستقرار البلاد، وذلك بتزوير إرادة شعبها بالقوة أو التزوير أو الهيمنة أو استغلال النفوذ.

تحدث الرئيس عن فكرة الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية وهي الإرادة التي تحتاج إلى بيئة قانونية وإجرائية تؤمن للناس مواقع التصويت، وتصون اختياراتهم وتعمل على تسهيل الوصول إلى الصندوق بعيدا عن أية مؤثرات أو ضغوط أو عمليات منع أو قهر أو سرقة لإرادة الجماهير.

طلب الرئيس من الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتائج ما ورد إليها من شكاوى أو طعون هو الطريق الأقرب إلى تحقيق الشفافية وسيادة القانون، ووضع الأمور في نصابها الطبيعي، وقد يؤدي ذلك إلى مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الهيئة الموقرة لإحقاق الحق وكشف المستور في بعض الدوائر التي جرت فيها أحداث صادمة أو أبعد من ذلك بكثير.

تلقّي المواطنين لبيان الرئيس وحجم الإقبال عليه وتحوله إلى أكثر مادة صحفية مقروءة على مواقع الأخبار الإلكترونية يعني أن الجماهير تتابع عن كثب وأن بيان الرئاسة حقق أهدافا كثيرة أولها وأهمها أن الرئاسة ترفض رفضا تاما تزوير إرادة الجماهير مهما كان الثمن.



