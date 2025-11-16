مايا مرسي في الوادي الآخر

18 حجم الخط

في الوقت الذي ترى فيه مؤسسة الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا بفئة ذوي الهمم، فإن نظرة واقعية لما يجري لهذه الفئة على أرض الواقع يشي بأن الحكومة في وادٍ ومؤسسة الرئاسة في وادٍ آخر تمامًا، حيث تعاني أسر ذوي الهمم من حالة أقل ما توصف به أنها حالة ازدراء واحتقار وإهانة بالغة يتعرضون لها.

هناك ما يسمى بكارت التأهيل أو كارت الخدمات المتكاملة الذي يثبت حالة المعاق، هذا الكارت يُعَد معضلة لا يمكن تصور متاعب الوصول إليها، وقد تقضي أسرة المعاق أكثر من عام بين مشاوير من وزارة الصحة إلى جهات في وزارة التضامن الاجتماعي يدفع ثمنها المريض والأهل وربما الجيران.

وحتى تاريخه لا أتصور أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي لا تعرف حجم المعاناة التي تتعرض لها هذه الأسر، وهي تحمل مرضاها في الشوارع وتتراص في الطوابير وتنتظر لساعات تمتد لأيام ثم شهور، وقد يمضي العام دون أن يحصل هذا المواطن على حق طبيعي له.

ولا أعرف أيضًا أي جهة تقف بهذا الصلف والعناد والتسلط ضد فئة اختبرها الله في صحة وعافية ترتبط بمعظمهم طوال العمر، ولا أدرك حتى الآن الفكرة الرئيسية التي تستهدفها وزارة التضامن من ممارسة حالة الإذلال ضد من يحتاجون إلى مساندة الدولة والمجتمع بكافة أطيافه.

زارني أول أمس شاب مصاب بمرض العشى الليلي، وهو مرض نادر تصعب معه الرؤية نهارًا وتنعدم ليلًا. حصل الشاب على كارت الخدمات المتكاملة بعد معاناة امتدت لأكثر من عام، وتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، وبعد شهور من صرف المعاش توقف الصرف تمامًا.

سبب توقف صرف المعاش هو الوفاة.. نعم الوفاة.. خدمة العملاء أبلغت الشاب عندما تواصل معهم أنه مات، ضرب الشاب أخماسًا في أسداس.. كيف مات؟ ومتى مات؟ ومن الذي أبلغ الحكومة أنه مات؟ وإذا كان هو حي ولا يعرف أنه مات فماذا يفعل؟

كان على الشاب أن ثبت أنه حي ولم يمت، ومنذ شهور أربعة وهو يحاول إثبات أنه حي يرزق، وأنه لم يمت.. قدَّم كل الأوراق التي طلبوها منه دون أن يعود إليه معاشه، هو الآن ينتظر أن تتفضل وتتكرم وزيرة التضامن ومن معها ليصدقوا أنه حي ولم يمت!

تلك قصة من ملايين القصص التي تؤكد أن مايا مرسي في وادٍ ومؤسسة الرئاسة في وادٍ آخر تمامًا، والحل أبسط من تصورات الروتين الحكومي والتعقيدات البيروقراطية، الحل أن نؤمن بأن هؤلاء بشر.. نعم هم بشر ومواطنون لهم حقوق، ويجب أن يحصلوا عليها بطريقة آدمية.

