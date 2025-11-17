هيئة المتحف الكبير: استمرار إتاحة الحجز للمصريين على 3 فترات حتى مساء اليوم

18 حجم الخط

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير استمرار إتاحة الحجز أمام الزائرين المصريين اليوم الإثنين، على مدار 3 فترات زمنية.

الفترات المتاحة لحجز تذاكر دخول الزائرين المصريين للمتحف المصري الكبير

وأوضح الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير استمرار إتاحة الحجز أمام الزائرين المصريين خلال الفترات من 11 صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا، ومن الثالثة وحتى الخامسة مساء.

وحددت إدارة المتحف المصري الكبير 5 فترات زيارة للزائرين لقاعات العرض، وذلك بعد تطبيق نظام الحجز المسبق للزائرين.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

وتضمنت المواعيد الجديدة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير، تحديد 5 مواعيد زمنية وهي: «8.30 صباحا، 11 صباحا، 1 ظهرا، 3 ظهرا»، ويتم إضافة فترة إضافية يومي الأحد والأربعاء في الـ5 مساء والتي يتم خلالها مد الزيارة حتى 9 مساءً.

وبدأت إدارة المتحف المصري الكبير، العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر بها.

تفعيل الحجز المسبق لتذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة لـ المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.

ونظام الحجز المسبق للمتحف المصري الكبير الذي ستبدأ وزارة السياحة والآثار تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد، يشمل جميع الزوار سواء مصريين أو أجانب، في إطار تنظيم حركة الدخول وتجنب تجاوز الطاقة الاستيعابية للمتحف.

تخصيص التذاكر لكل فئة

وتكون التذاكر موزعة بحيث يحصل المصريون على عدد محدد من التذاكر يوميًا، والأجانب لهم نصيبهم المخصص، لضمان العدالة ومنع الاكتظاظ.

ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالا جماهيرا كبيرا، مما دعا إدارة المتحف لاتخاذ قرارات اقتصار حجز تذاكر الدخول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى العطلات الرسمية على الموقع الإلكتروني فقط، وذلك بهدف تنظيم الزيارة داخل قاعات المتحف المصري الكبير، وعدم حدوث تكدس في قاعات العرض.

