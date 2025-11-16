الأحد 16 نوفمبر 2025
أخبار مصر

هيئة المتحف المصري الكبير تعلن الخطوات الجديدة لحجز تذاكر الزيارة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
 بدأت إدارة المتحف المصري الكبير، اليوم الأحد، العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر بها.

تفعيل الحجز المسبق لتذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف، وضمان انسيابية الدخول بما يوفر الراحة والأمان، ويعكس المكانة المرموقة لـ المتحف المصري الكبير كأحد أبرز الصروح الثقافية العالمية.

 

وأكد أن نظام الحجز المسبق للمتحف المصري الكبير الذي ستبدأ وزارة السياحة والآثار تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد، يشمل جميع الزوار سواء مصريين أو أجانب، في إطار تنظيم حركة الدخول وتجنب تجاوز الطاقة الاستيعابية للمتحف.

تخصيص التذاكر لكل فئة

أوضح غنيم أن التذاكر موزعة بحيث يحصل المصريون على عدد محدد من التذاكر يوميًا، والأجانب لهم نصيبهم المخصص، لضمان العدالة ومنع الاكتظاظ.

ويشهد المتحف المصري الكبير اقبالا جماهيرا كبيرا، مما دعا إدارة المتحف لاتخاذ قرارات اقتصار حجز تذاكر الدخول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى العطلات الرسمية على الموقع الإلكتروني فقط، وذلك بهدف تنظيم الزيارة داخل قاعات المتحف المصري الكبير، وعدم حدوث تكدس في قاعات العرض.

 

