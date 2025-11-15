تحرك برلماني لاستغلال زخم المتحف المصري الكبير في الترويج للسياحة

18 حجم الخط

وجه إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى السياحة والآثار، والتنمية المحلية، بشأن آليات استغلال الزخم العالمي غير المسبوق الذي أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي جذب اهتمامًا واسعًا من الإعلام الدولي ووكالات السياحة العالمية، وأعاد مصر بقوة إلى صدارة خريطة السياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر

وأشار النائب، إلى أن هذا الافتتاح المشرف يمثل فرصة ذهبية يجب البناء عليها فورًا لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، ليس فقط لزيارة المتحف، ولكن لاستكشاف مختلف المواقع والأماكن السياحية والأثرية، وعلى رأسها المساجد الأثرية مثل مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن ومتحف الفن الإسلامي، والكنيسة المعلقة ودير سانت كاترين وغيرها من الأماكن الإسلامية والقبطية ذات القيمة العالمية.

استثمار موجة الترويج العالمية للمتحف المصري الكبير في رفع معدلات السياحة

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الزخم لن يدوم إذا لم يُستثمر سريعًا من خلال خطة وطنية متكاملة، تشترك فيها الحكومة والمحافظات والقطاع الخاص، مطالبا باستثمار موجة الترويج العالمية للمتحف المصري الكبير في رفع معدلات السياحة خلال الموسمين الشتوي والصيفي.

تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الإسلامية والقبطية

وشدد على ضرورة تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الإسلامية والقبطية لجعلها جاهزة لاستقبال تدفقات سياحية ضخمة، مشددا على أهمية أن تضع الحكومة حزمة حوافز لشركات السياحة العالمية لتضمين مزارات أثرية مثل متحف الفن الإسلامي ودير سانت كاترين ضمن برامجها.

سرعة تحسين البنية التحتية حول دور العبادة الأثرية

وأكد أهمية سرعة تحسين البنية التحتية حول دور العبادة الأثرية من مساجد وكمائن والمناطق التاريخية، خاصة في القاهرة التاريخية، وكذلك التنسيق لإطلاق خريطة موحدة للمسار السياحي الديني (إسلامي–قبطي) مدعومة بالإرشاد والذكاء الاصطناعي.

إطلاق حملة ترويج دولية تبرز التنوع الديني والأثري في مصر

واقترح عضو مجلس النواب، إطلاق حملة ترويج دولية تحت شعار “Egypt Beyond the Grand Museum” تبرز التنوع الديني والأثري في مصر وإحياء المسار الديني (إسلامي–قبطي) من خلال تطوير المناطق المحيطة، وتوفير لوحات إرشادية رقمية ووسائل نقل حديثة تربط المواقع ببعضها بصفة عامة وما يتعلق بمسار العائلة المقدسة بصفة خاصة، مع التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتوفير دليل سياحي ذكي بتقنيات الواقع المعزز داخل المتاحف والكنائس والمساجد الأثرية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الفنادق الصغيرة والبوتيكس هوتيل في القاهرة التاريخية ومحيط الكنيسة المعلقة وتنظيم مهرجانات سنوية عالمية في محيط المتحف المصري الكبير والقاهرة الفاطمية والقاهرة القبطية لجذب الإعلام والسياحة الثقافية.

تطوير نظم الحجز المركزي للمزارات الدينية والأثرية

وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية تطوير نظم الحجز المركزي للمزارات الدينية والأثرية بحيث يتمكن السائح من شراء تذاكر موحدة تربط المتحف الكبير بالمواقع الإسلامية والقبطية.

