تأجيل دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 22 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري بصفته وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي يطالب فيها بإقرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025، ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل.

المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وحملت الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، واختصمت الدعوى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفتهم، مطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات أسوة بباقي فئات المجتمع المشمولين ببرامج الدعم النقدي.

وأوضح مقيم الدعوى أن الحكومة كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، لكنها لم تُقرها حتى الآن واكتفت بزيادة نسبتها 15% على المعاشات، وهي زيادة وصفها بأنها غير كافية ولا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبًا المحكمة بإلزام الحكومة بتنفيذ وعودها السابقة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

