الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استئناف دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، اليوم

المعاشات، فيتو
المعاشات، فيتو
18 حجم الخط

تستأنف محكمة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين نظر الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، وكيلا أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية .

وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعى

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79 قضائية، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن  الإجتماعى، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة  وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.

وتابعت، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها  مارس في 2025  ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بالـ 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

• المعاشات المنصرفة أمين أصحاب المعاشات اصحاب المعاشات أموال المعاشات والتأمينات اخبار المعاشات

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لتنمية القدرات العلمية

قضايا الدولة تفتتح مقرا جديدا لها بالوادي الجديد (صور)

افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالخارجة في الوادي الجديد (صور)

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، منتخب مصر يواجه كاب فيردي في دورة العين الودية

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

موعد الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

خدمات

المزيد

لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

تعرف على أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية