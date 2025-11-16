الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لتنمية القدرات العلمية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

شهد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة،  صباح اليوم الأحد، توقيع برتوكول تعاون مع  أكاديمية السادات للعلوم الإدارية  من خلال إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة، وذلك لتقديم المناهج العلمية والبرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات للقضاة وقاضيات مجلس الدولة، وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك بحضور بعض من  أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة وقاضيات المجلس، ونواب رئيس الأكاديمية، وعميد كلية الإدارة العليا، والأمين العام للأكاديمية، وذلك بقصر الأميرة فوقية – الدقي.

 

وجاء البروتوكول بحضور المستشار ناصر رضا عبدالقادر الأمين العام لمجلس

وجاء البروتوكول بحضور المستشار ناصر رضا عبدالقادر الأمين العام لمجلس الدولة، والدكتور محمد صالح هاشم – رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإداري

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن حرص مجلس الدولة على التعاون مع مختلف الأكاديميات المتخصصة بصفة عامة، ومع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بصفة خاصة؛ لتقديم برامج الدراسات العليا المهنية والعلمية والتربوية؛ لتحقيق العدالة الناجزة في منظومة العمل القضائي داخل مجلس الدولة.

وأكد علي خالص شكره الدكتور محمد صالح هاشم رئيس الأكاديمية، متمنيًا دوام التعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى رئيس مجلس الدولة برتوكول تعاون اكاديمية السادات

مواد متعلقة

قضايا الدولة تفتتح مقرا جديدا لها بالوادي الجديد (صور)

افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بالخارجة في الوادي الجديد (صور)

محكمة النقض: تنازل الأم عن حضانة الأطفال كتابيا لا يسقط حقها فيها

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

المزيد
الجريدة الرسمية