بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لتنمية القدرات العلمية

شهد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، توقيع برتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية من خلال إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة، وذلك لتقديم المناهج العلمية والبرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات للقضاة وقاضيات مجلس الدولة، وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك بحضور بعض من أعضاء المجلس الخاص، ولفيف من قضاة وقاضيات المجلس، ونواب رئيس الأكاديمية، وعميد كلية الإدارة العليا، والأمين العام للأكاديمية، وذلك بقصر الأميرة فوقية – الدقي.

وجاء البروتوكول بحضور المستشار ناصر رضا عبدالقادر الأمين العام لمجلس الدولة، والدكتور محمد صالح هاشم – رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإداري

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن حرص مجلس الدولة على التعاون مع مختلف الأكاديميات المتخصصة بصفة عامة، ومع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بصفة خاصة؛ لتقديم برامج الدراسات العليا المهنية والعلمية والتربوية؛ لتحقيق العدالة الناجزة في منظومة العمل القضائي داخل مجلس الدولة.

وأكد علي خالص شكره الدكتور محمد صالح هاشم رئيس الأكاديمية، متمنيًا دوام التعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بما يحقق مزيدًا من الرفعة والتقدم لوطننا الحبيب.

