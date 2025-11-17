الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

مؤتمر جماهيري لدعم مرشح القائمة الوطنية بالشيخ زويد

مؤتمر القائمة الوطنية،
مؤتمر القائمة الوطنية، فيتو
نظمت الحملة الانتخابية للمرشح إبراهيم أبو شعيرة، مرشح القائمة الوطنية عن حزب حماة الوطن، المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمدينة الشيخ زويد، بحضور كبير من رموز وأهالي سيناء.

مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشح القائمة الوطنية بالشيخ زويد

وشكّلت الحملة لجانًا تنظيمية ولوجستية لاستقبال المشاركين، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لنجاح المؤتمر، بما يعكس مكانة المدينة ويليق بأهالي الشيخ زويد ورموزها الوطنية كما تم تجهيز موقع الفعالية بمكبرات الصوت ومناطق الجلوس ومسارات الدخول لضمان انسيابية الحركة خلال الحدث.

 

 

وأكد القائمون على التنظيم أن المؤتمر شهد حضورًا واسعًا من الأهالي والقيادات المجتمعية دعمًا للمرشح، مشيرين إلى أن هذا التجمع يعبر عن روح التكاتف والفزعة التي تميز أبناء الشيخ زويد.

وتواصل الحملة دعواتها للمواطنين للمشاركة الفاعلة، في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر بدئها في 24 و25 المقبلين.

