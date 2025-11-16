علاء فؤاد: القائمة الوطنية مشروع لصناعة برلمان قادر على مواجهة التحديات

18 حجم الخط

أكد المستشار علا فؤاد، رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025، أن الحشود الجماهيرية التي تشارك في فعاليات دعم مرشحي الحزب تعكس وعي المواطنين وحرصهم الحقيقي على مستقبل أبنائهم، مشددًا على أن اختيار نائب قادر على تمثيل الناس داخل البرلمان هو الخطوة الأولى نحو تحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

وقال فؤاد:" نعاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اننا سنكون على قدر المسئولية لاستكمال مسيرة النجاح، وخطة التنمية".

وتابع فؤاد، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري بمحافظة القاهرة: "حب الوطن ليس شعارًا يُرفع، بل عمل يترجم على الأرض، مؤكدًا أن اجتماع المواطنين على هدف واحد وهو الحفاظ على الوطن ومستقبل الأجيال القادمة يمثل رسالة قوة تعكس الالتحام الشعبي خلف الدولة.

وأضاف: "نجتمع على قلب رجل واحد علشان خاطر الوطن يظل قائم ومستمر، وعلشان نختار مجلس نواب قوي يمثلنا ويدافع عن حقوقنا".

القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة

وأشار فؤاد، إلى أن القائمة الوطنية بمحافظة القاهرة تضم قامات رفيعة المستوى، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، إلى جانب نخبة كبيرة من القيادات التنفيذية والسياسية، موضحًا أن القائمة تمثل مشروعًا وطنيًا كبيرًا تشارك فيه 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بما يعكس تنوعًا سياسيًا ثريًا يهدف لبناء برلمان قوي قادر على صناعة التشريعات والرقابة بمسؤولية وطنية.

المعركة الانتخابية

وشدد فؤاد، على أن مرشحي القائمة لا يخوضون الانتخابات من أجل الحديث أو الشعارات، قائلًا: "مش جايين نتكلم.. هندخل المجلس علشان ننفّذ لخدمة الوطن والمواطن"، موضحًا أن المعركة الانتخابية ليست منافسة على مقاعد ولا صناديق تملأ بالأوراق، وإنما تحدٍّ لاختيار برلمان قوي يقف مساندًا للدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما أشاد بالحضور اللافت للمرأة والشباب، مؤكدًا أنهم يمثلون القوة الحقيقية في المجتمع، وأن المرأة نصف المجتمع والشباب عموده الأساسي، داعيًا إلى أن يكون يوم الانتخابات ملحمة وطنية تعبر عن المسؤولية المشتركة، ومؤكدًا أن "صوتكم أمانة وواجب" من أجل مستقبل أفضل لمصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الكبير للحزب باستاد بالقاهرة، وسط أجواء وطنية حاشدة وحضور لافت لجموع أعضاء الحزب من مختلف المحافظات.

وشهد المؤتمر توافدًا واسعًا لأمانات الحزب بالمحافظات، حيث رفع المشاركون أعلام الحزب واللافتات المؤيدة للمرشحين إلى جانب الأعلام المصرية التي علت في كل الاتجاهات، في مشهد يجسد روحًا وطنية وحماسًا كبيرًا لدعم مرشحي الحزب والاصطفاف خلف قياداته.

1000186649 1000186652 1000186646 1000186658 1000186655

ويشارك بالمؤتمر، السيد القصير الأمين العام للحزب، اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، أحمد رسلان نائب الأمين العام وأمين التنظيم المركزي للحزب، المستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الأمانة الفنية للحزب، أحمد فؤاد أباظة، الأمين العام المساعد للحزب، المستشار أحمد العادلي، النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بالحزب.

كما حضر النائب ياسر عبد المقصود، أمين ريادة الأعمال، د.يوسف عامر ود.جابر طايع الأمناء المساعدين في أمانة الشؤون الدينية، داليا السعدنى أمينة أمانة التراث، عايدة محي الدين أمين النقابات المهنية بالحزب، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، مرشح الحزب بالقائمة الوطنية، النائب وليد فتحي فرعون، أمين الحزب بالدقهلية، الدكتور حسام موافي، وكلا من سيف زاهر، محمود يوسف لطيف، محمد إبراهيم موسى، إياد صالح، محمود مرجان، حسام سعيد، وجلال القادري، أعضاء مجلس الشيوخ، الإعلامي أحمد عبد الصمد، امين مساعد الإعلام بالحزب، والإعلامية ياسمين سيف عضو أمانة الإعلام.

كما شهد المؤتمر حضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب من بينهم المرشحين بالقائمة الوطنية من أجل مصر، أبرزهم النائب عماد خليل، أمين التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية، النائب محمد عزمي، النائب أحمد فتحي مرشح الحزب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، النائب أكمل نجاتي، النائب عمرو درويش، النائب محمد إسماعيل، النائب أحمد الحمامصي، النائبة يوستينا رامي، والنائبة نهى زكي.

