الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

للوصول للصفر الافتراضي، انطلاق قافلة لمحو الأمية بالقنطرة غرب (صور)

جانب من القافلة،
جانب من القافلة، فيتو

 نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالتنسيق مع فرع الإسماعيلية لتعليم الكبار بجامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قافلة الإصحاح البيئي بإدارة القنطرة غرب. 

صحة الإسماعيلية: استفادة 6225 سيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية

محافظ الإسماعيلية يكلف مديرية الطرق بإصلاح الشوارع بعد أعمال الغاز والاتصالات وفتح محاور جديدة

أبرز الحضور خلال فعاليات القافلة 

 جاء ذلك بحضور بدوي حسين مدير إدارة القنطرة غرب، وهبة عبد العاطي منسق فرع الإسماعيلية لتعليم الكبار بجامعة قناة السويس، وألقت الندوة التوعوية الدكتورة هبة السعيد مدرس الصحة النفسية. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

المستهدف من القافلة 

 وأوضحت نورهان سيد عيد، مدير فرع تعليم الكبار بالإسماعيلية، أن القافلة تضم ندوة توعوية عن أهمية التعليم في تحسين جودة حياة الإنسان وامتحان تنشيطي وفوري واستكتابات للناجحين، حيث تم عمل امتحان لعدد ٢٩ مواطنا. 

 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

 

 يأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار بإخراج مواطن متعلم واع متمكن من مهارات ريادة الأعمال والابتكار، قادر على التعايش مع البيئة الرقمية ولديه عقيدة التعلم مدى الحياة، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بخفض نسبة الأمية بالمحافظة لتصل إلى الصفر الافتراضي وهو 7%  طبقًا لتقديرات اليونسكو.   

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

 

 وكانت قد أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، تعيين اللواء مهندس رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار. 

 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محو الامية تعليم الكبار خفض نسبة الأمية الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة غرب

مواد متعلقة

بمعروضات صديقة للبيئة، طب القناة تستضيف معرض قومي المرأة بالإسماعيلية (صور)

صحة الإسماعيلية: استفادة 6225 سيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية

طفل ينهي حياته في ظروف غامضة بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يكلف مديرية الطرق بإصلاح الشوارع بعد أعمال الغاز والاتصالات وفتح محاور جديدة

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

شاهد، مقاتلة عسكرية سعودية ترافق طائرة ترامب قبل وصولها الرياض

علاء مبارك يثير الجدل بحديثه عن الشماتة في الموت، والنشطاء: الشماتة بموت الظالم واجبة

لحظة وصول طائرة ترامب إلى السعودية في زيارة تاريخية (فيديو)

لقاءات الصراع على قمة الدوري، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري

قبل صدام الليلة، تاريخ الأهلي والترجي في السوبر الأفريقي لكرة اليد

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية