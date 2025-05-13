للوصول للصفر الافتراضي، انطلاق قافلة لمحو الأمية بالقنطرة غرب (صور)

نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالتنسيق مع فرع الإسماعيلية لتعليم الكبار بجامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قافلة الإصحاح البيئي بإدارة القنطرة غرب.

أبرز الحضور خلال فعاليات القافلة

جاء ذلك بحضور بدوي حسين مدير إدارة القنطرة غرب، وهبة عبد العاطي منسق فرع الإسماعيلية لتعليم الكبار بجامعة قناة السويس، وألقت الندوة التوعوية الدكتورة هبة السعيد مدرس الصحة النفسية.

جانب من القافلة، فيتو

المستهدف من القافلة

وأوضحت نورهان سيد عيد، مدير فرع تعليم الكبار بالإسماعيلية، أن القافلة تضم ندوة توعوية عن أهمية التعليم في تحسين جودة حياة الإنسان وامتحان تنشيطي وفوري واستكتابات للناجحين، حيث تم عمل امتحان لعدد ٢٩ مواطنا.



جانب من القافلة، فيتو

يأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار بإخراج مواطن متعلم واع متمكن من مهارات ريادة الأعمال والابتكار، قادر على التعايش مع البيئة الرقمية ولديه عقيدة التعلم مدى الحياة، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بخفض نسبة الأمية بالمحافظة لتصل إلى الصفر الافتراضي وهو 7% طبقًا لتقديرات اليونسكو.

جانب من القافلة، فيتو

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار، تعيين اللواء مهندس رائد علي هيكل رئيسًا للهيئة العامة لتعليم الكبار.

جانب من القافلة، فيتو

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