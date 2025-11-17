وزير الصناعة والنقل يكرم العاملين المتميزين بهيئة السكك الحديدية

18 حجم الخط

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي، والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات الهيئة، بتكريم عدد (١٦) من العاملين بالهيئة.

جاء التكريم كالتالي: (قائد قطار - مساعد قائد قطار - ناظر محطة - ملاحظي ومراقبي الأبراج - خفراء المناف- مفتش دريسة - ملاحظ انتاج - كهربائي إشارات)، ممن نجحوا في الالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب، وتميزوا في أداء أعمالهم، حيث تمكن أحد قائدي القطارات من إيقاف قطار قبل الاصطدام بعربة محملة باسطوانات غاز في مكان غير معد للعبور، وآخر أثناء قيادة قطار مشحون بحاويات من الزقازيق إلى شرق التفريعة على كوبري الفردان لاحظ فتح الكوبري. وعلى الفور تم إيقاف القطار، بالإضافة إلى يقظة ناظر محطة وانتباهه واكتشافه انفصال قطار فوارغ سولار أثناء مروره من المحطة، وأيضا ناظر محطة أنقذ حياة راكب حاول ركوب القطار أثناء المسير كاد أن يسقط وخفير منقذ لاكتشافه وجود خبط بالعربة الأخيرة من قطار ٩٩٨ القاهرة / سوهاج، وتم تركها بمحطة ديروط.

وقدم الوزير للمكرمين الشكر على ما قاموا به من أعمال ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدا أن هؤلاء المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ويجب أن يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من العاملين في مختلف مواقع السكك الحديدية، موجّهًا باستمرار التدريب والتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستويات الأمان والسلامة داخل المحطات وعلى خطوط التشغيل والاهتمام بنظافة المحطات والقطارات ودورات المياة .

وأضاف الوزير أن التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد عناصر نجاح المنظومة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وكذلك في إطار تطبيق الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمسة عناصر هي: الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش والعنصر البشري، حيث أكد على أهمية استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيا وثقافيا وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له وخلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية، وأن يكون العامل حريصا على التدريب المستمر مضيفًا ان الحافز لمن يستحق، ولابد أن يعمل الجميع لتصبح هيئة السكك الحديدية في طليعة هيئات الدولة الناجحة، وأن يكون هناك طموح دائم لكافة العاملين بتقديم مستويات متميزة لجمهور الركاب، وأن يتم الانتهاء من كافة المشروعات المخططة وفقًا للمواعيد المحددة، وأن يتم الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتواجدة والأراضي المملوكة للهيئة لزيادة موارد الهيئة والحفاظ عليها والقيام بأعمال الصيانة بشكل دوري ومستمر.

وأكد الوزير على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها وتكثيف الأعمال في المشروعات.



وأشار وزير النقل إلى أن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة؛ بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها، كما أن هذه المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

