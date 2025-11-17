استدعاء مالك محل لبيع الأبواب الحديدية شب به حريق لسماع أقواله

18 حجم الخط

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل لبيع الأبواب الحديدية شب به حريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء مالك المحل لسماع أقواله.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل لبيع الأبواب المصفحة أسفل العقار رقم 11 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.



على الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

