السيطرة على حريق فيلا بطريق المنصورية دون إصابات وتحقيقات لكشف ملابساته

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل فيلا بطريق المنصورية، دون وقوع أي إصابات، وذلك في نطاق دائرة مركز شرطة كرداسة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق من خلال المعاينة للوقوف على أسبابه، وذلك عقب انتهاء قوات الإطفاء من عمليات التبريد.

وتحفظت قوات المباحث على كاميرات المراقبة، كما استمعت إلى الشهود وأصحاب الفيلا لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بـ طريق المنصورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

