الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق فيلا بطريق المنصورية دون إصابات وتحقيقات لكشف ملابساته

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق فيلا بالمنصورية،فيتو
18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل فيلا بطريق المنصورية، دون وقوع أي إصابات، وذلك في نطاق دائرة مركز شرطة كرداسة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق من خلال المعاينة للوقوف على أسبابه، وذلك عقب انتهاء قوات الإطفاء من عمليات التبريد.

وتحفظت قوات المباحث على كاميرات المراقبة، كما استمعت إلى الشهود وأصحاب الفيلا لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بـ طريق المنصورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

إخماد حريق اندلع في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات داخل جراج بالزاوية الحمراء

txt

حريق يلتهم محل أخشاب بالقرب من نادي الزهور بالقاهرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية طريق المنصورية مركز شرطة كرداسة حريق

الأكثر قراءة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

الكونغو الديمقراطية يفوز على نيجيريا بركلات الترجيح ويصعد للملحق العالمي للمونديال

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل والصعوبات

عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

المزيد
الجريدة الرسمية