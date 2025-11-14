بعد ليلة ممطرة وراعدة، طقس متقلب يضرب الإسكندرية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، أجواء من الطقس المتقلب عقب ليلة ممطرة من البرق والرعد والثلوج ليلا وسقوط الأمطار الغزيرة على مناطق غرب ووسط وشرق المحافظة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد الأحوال الجوية بالمحافظة وسط تواجد الأجهزة التنفيذية.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء باستمرار الوجود الميداني على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، وذلك لسرعة سحب المياه والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وقال محافظ الإسكندرية: إنه تم التنسيق الكامل والتعاون الفوري بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات، للتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة مستمران في الانعقاد بشكل دائم لاستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

وأكد أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كامل الدعم والرعاية والحرص الدائم على حل مطالب المواطنين، وتعزيز جاهزية المحافظات لمواجهة التقلبات الجوية، واتخاذ إجراءات استباقية لتوفير أقصى درجات الحماية لهم في مواجهة أي ظروف طارئة للأحوال الجوية، تواصل محافظة الإسكندرية جهودها ورفع درجة جاهزيتها.

